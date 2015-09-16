На Донбассе полным ходом идет ротация российских войск – экс-командир разведки
На передовой под видом отвода российских войск проводят их ротацию.
Так экс-командир группы фронтовой разведки, заместитель руководителя Донецкой областной партийной организации УКРОПа Александр Соболь прокомментировал информацию о возможном выводе террористических групп с оккупированной территории Украины.
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«Идет демонстративный отвод старой военной техники с передовой на рембазы, расположенные в глубине фронта. А взамен скрытым порядком на позиции становится новая, закамуфлированная техника. Причем ее сразу закапывают и накрывают маскировочными сетками, создавая видимость отвода основных сил», – сказал Соболь.
По его словам, процесс полной замены должен закончиться к концу месяца. После этого вероятна эскалация боевых действий со стороны российских оккупационных войск.