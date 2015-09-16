На Донбассе полным ходом идет ротация российских войск – экс-командир разведки





Так экс-командир группы фронтовой разведки, заместитель руководителя Донецкой областной партийной организации УКРОПа Александр Соболь прокомментировал информацию о возможном выводе террористических групп с оккупированной территории Украины.

Читайте такжеНа Донбассе находятся российские подразделения, сформированные по модели "Ваффен-СС" – СНБО

«Идет демонстративный отвод старой военной техники с передовой на рембазы, расположенные в глубине фронта. А взамен скрытым порядком на позиции становится новая, закамуфлированная техника. Причем ее сразу закапывают и накрывают маскировочными сетками, создавая видимость отвода основных сил», – сказал Соболь.

По его словам, процесс полной замены должен закончиться к концу месяца. После этого вероятна эскалация боевых действий со стороны российских оккупационных войск.