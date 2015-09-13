Климкин: Украина готова к диалогу с законно избранными представителями Донбасса
09:27, 13 сентября 2015Война
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Киев готов вести диалог с законно избранными представителями Донбасса, а не с теми, кто появился в результате фейковых выборов.
REUTERS
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает РИА Новости.
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"Если вы понимаете легитимных представителей Донбасса, которые выбраны в результате свободных и честных выборов, если вы понимаете этих представителей как тех, кто вернул украинское правовое поле на Донбасс, кто вернул украинские законы на Донбасс, то мы не только готовы к диалогу, мы должны его вести", - сказал он журналистам после окончания встречи глав МИД стран "нормандской четверки".
Вместе с тем, он отметил, что разговаривать с теми, кто был выбран в результате фейковых выборов 2 ноября прошлого года, - "это не путь вперед".
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