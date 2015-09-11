Кучма рассказал, когда контактная группа получит шанс договориться об отводе вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Кучма отметил, что 8 сентября в Минске не удалось договориться об отводе танков, артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром до 120 мм, потому что стороны имеют различные взгляды.

"Мы все же рассматриваем эту проблему с точки зрения безопасности и с точки зрения возможных последствий, успокоятся ли они там, будут ли выполнять - не стрелять...", - подчеркнул Кучма.

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По его словам, уверенности, что боевики полностью прекратят применять огонь, нет.

Как сказал Кучма, необходимо все важные в военном отношении пункты сохранить под украинским контролем.

Говоря о возможности подписания соглашения об отводе оружия калибром менее 100 мм, он сообщил, что "у нас есть такой шанс, что 22 числа, возможно... У нас 22 сентября будет очередная встреча в Минске, но перед этим будут (переговоры) в режиме телевизионных передач...".

Кучма выразил надежду, что также соглашения удастся достичь.