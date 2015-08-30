Ситуация в зоне АТО остается стабильной, боевики ночью не использовали запрещенное оружие - штаб

29 августа, с 18 часов и до полуночи, обстановка в зоне АТО оставалась стабильной, без тенденции к обострению.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования не использовали вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. А единичные обстрелы позиций сил АТО, носили в основном хаотичный и провокационный характер.

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Так, в конце суток, недалеко от Донецка враг обстрелял из гранатометов силы АТО в Трехизбенке, Авдеевке, Марьинке. А под огонь из стрелкового оружия дважды попадали украинские подразделения в Опытном.

На Артемовском направлении, около 22 часов, боевики обстреливали из гранатомета опорный пункт в Луганском. А около полуночи, из 82-миллиметрового миномета, пророссийские наемники били по украинским позициям в Крымском, что на Луганщине.

В целом, в течение вчерашних суток, бандформирования 19 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз боевики применяли миномет, 10 – гранатометы.

После полуночи и до 6 утра 30 августа, преступники дважды из стрелкового оружия обстреливали сил АТО в Опытном. И дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по Пескам.