Боевики в течение суток осуществляли одиночные провокации - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, около 1 ночи из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции в районе поселков Счастья, шахты Бутовка, дважды в Опытном. Кроме того, почти в два дня боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по подразделениям АТО в поселке Луганское, что на Артемовском направлении, и по поселку Широкино, что близ Мариуполя. А в 14.44 опять же по Луганскому враг бил из гранатометов.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военных, трое ранены

В то же время, несмотря на обстрелы, которые не утихали на протяжении последнего месяца, Вооруженные Силы Украины не стояли в стороне от проблем жителей Донбасса, отметили в штабе.

"Так, подразделения гражданско-военного сотрудничества с июля восстановили линии электропередач в Марьинке и Красногоровке. А в поселках Успеновка, в Марьинке и Красногоровке продолжаются работы по строительству водопровода", - говорится в сообщении.