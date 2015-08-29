За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое военных, трое ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки погибли двое, ранены трое военных», - сказал Мотузяник.

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Он сообщил, что на текущий момент наиболее напряженная обстановка остается на Донецком направлении и около Мариуполя. Боевики, по словам Мотузяника, используют весь арсенал вооружений.

«А по Авдеевке зафиксирован даже танковый обстрел», - сообщил полковник.

В то же время в Луганской области, отметил Мотузяник, обстановка несколько стабилизировалась. Боевики ведут обстрелы, однако используют вооружение калибром менее 100 мм.

«На Луганском направлении главными точками противостояния остаются Счастье и Станица Луганская. Боевики совершили серию вооруженных провокаций с применением минометов и гранатометов, но калибром менее 100 мм. Единственным фактом применения тяжелой артиллерии стал обстрел Троицкого», - сообщил Мотузяник.