Боевики из минометов обстреливали позиции украинских военных в Авдеевке

Об этом сообщил пресс-центр АТО в соцсети. "Так, с полуночи и до 10 утра, боевики трижды со 122-миллиметровой артиллерии обстреливали наши позиции в поселке Старогнатовка. А в 16 часов по украинским подразделениям в этом же населенном пункте работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. Также сегодня, преступники трижды били со 152-миллиметровой артиллерии по силам АТО в Богдановке. А около 5 утра, в этом же районе, наемники применяли 82-миллиметровые минометы и 122-миллиметровую артиллерию", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к местному населению, около 7 утра оккупанты из 120-миллиметровых минометов били по мирным зданиям в Чермалыке, а в 10:00 обстреляли из артиллерии частный сектор в поселке Николаевка.

"Вблизи Донецка, враг активно применял стрелковое оружие. А почти в 17 часов, по позициям украинских войск в Авдеевке работали минометы 120 калибра.

В Луганской области, около 6 утра, под обстрелом вражеской артиллерии калибра 152 миллиметра и 82-миллиметровых минометов оказались наши позиции в населенном пункте Сизое.

"В общем, с полуночи и до 18 часов противник 54 раза нарушил режим прекращения огня. Из них 11 раз оккупанты применяли артиллерию, 16 - гранатометы", - сообщает пресс-центр АТО.