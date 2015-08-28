Численность российских боевиков, воевавших на Донбассе, составляет от 30 до 50 тысяч - бывший главарь "ДНР"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил бывший руководитель террористической организации «Донецкая народная республика», житель Москвы Александр Бородай.

«Численность потенциальную мы оцениваем примерно, по нашим данным, это от 30 до 50 тысяч человек. Не все воюют полтора года, кто-то «заходил» туда по второму разу. Списки некоторые есть, люди хорошо знают друг друга», - сказал Бородай.

При этом он подчеркнул, что российские боевики продолжают оставаться в оккупированных районах Донбасса.

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Кроме того, Бородай заявил, что в РФ будет создана организация «Союза добровольцев Донбасса в России», осенью планируется провести учредительный съезд организации, избрать органы управления.

«Это будет организация взаимопомощи, которая призвана объединить добровольцев. Нормальный ветеранский союз. Нам надо помогать этим людям социализироваться», - сказал боевик.

При этом он заявил, что организация не будет сосредотачиваться на раздаче гуманитарной помощи, а будет «давать не рыбу, а удочку».

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По словам террориста, сейчас документы общественной организации находится в Минъюсте.

Бородай также заявил, что организация будет добиваться приравнивания российских боевиков «к ветеранам боевых действий».

«Русские добровольцы уже давно проявляют себя как некоторая сила социально активных людей, которые борются за Россию и русский мир. Но у них отсутствует социальная защита в любой форме. И мы считаем, что те, кто сейчас принял участие в этой войне на Донбассе, должны быть объединены и помогать друг другу», - сказал Бородай.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения об урегулировании ситуации в Луганской и Донецкой областях, в частности, документами предусмотрено прекращении огня с 00.00 15 февраля, отвод всех тяжелых вооружений, обмен пленными.

Однако боевики нарушают все договоренности.