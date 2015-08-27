Миссия ОБСЕ заявляет, что в Песках остались лишь 6 жителей

Об этом говорится в отчете по 26 августа, опубликованном сегодня.

"В подконтрольном правительству Украины в поселке Пески (12 км на северо-запад от Донецка), Специальная мониторинговая миссия разговаривала с пожилой парой и женщиной преклонного возраста, которые сообщили, что после эвакуации 14 жителей из Песок на прошлой неделе, только шестеро человек, все преклонного возраста, остаются в поселке", - сказано в отчете.

Читайте такжеПолк "Днепр-1" вывели с боевых позиций в Песках

Одновременно отмечается, что последний раз они получали пенсию в июле, и в настоящее время главным средством для существования остается гуманитарная помощь.