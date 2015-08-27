В зоне АТО в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда - ГПС
В зоне проведения антитеррористической операции на сегодняшний день в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда.
Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает РБК-Украина.
"На сегодняшний день в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда: это Зайцево, который некоторое время был на реконструкции и буквально на днях начал в полном объеме функционировать, и пока Бугас, а 28-го - это будет новый контрольный пункт въезда-выезда на этом же направлении - это Троицкое, которое на Донецком направлении. С перебоями, нестабильно, но все же функционирует Гнутово - это Мариупольское направление", - сообщил он.
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Ранее УНИАН сообщал, что 23 августа заработал обновленный КПВВ "Зайцево" в направлении города Артемовска.