В зоне АТО в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда - ГПС

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает РБК-Украина.

"На сегодняшний день в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда: это Зайцево, который некоторое время был на реконструкции и буквально на днях начал в полном объеме функционировать, и пока Бугас, а 28-го - это будет новый контрольный пункт въезда-выезда на этом же направлении - это Троицкое, которое на Донецком направлении. С перебоями, нестабильно, но все же функционирует Гнутово - это Мариупольское направление", - сообщил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что 23 августа заработал обновленный КПВВ "Зайцево" в направлении города Артемовска.