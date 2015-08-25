В штабе АТО не подтверждают информацию о применении боевиками на Донбассе химического оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, пресс-секретаря АП попросили прокомментировать информацию, что под Артемовском на блокпостах террористы против украинских бойцов применили химическое оружие.

«Эта информация не подтверждается. Не было применения химического оружие против наших бойцов», - сказал Мотузяник.

При этом он сообщил, что штаб АТО связывался с батальоном «Святая Мария». Там не подтвердили эту информацию.

Читайте такжеВ США считают, что боевики ИГИЛ использовали химическое оружие против курдов в Ираке - СМИ

Также, Мотузяник не подтвердил информацию о том, что над Луганском было замечено пять истребителей Российской Федерации. Он сказал, что за минувшие сутки факты нарушения со стороны РФ украинского воздушного пространства не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погибли 2 военнослужащих, 9 ранены.