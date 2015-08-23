Из России на Донбасс зашли три колонны военной техники - СМИ
21:54, 23 августа 2015Война
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Со стороны Российской Федерации и частично района оккупированного города Ровеньки Луганской области прошли колонны с военной техникой боевиков.
REUTERS
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники.
"Три колонны с техникой боевиков направляются по трем направлениям, в сторону оккупированного Луганска, Дебальцево и Донецка", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что боевики переправили свою технику по железной дороге через станцию Штеровка (Луганская область).
Ранее Служба внешней разведки Украины заявила о планах российско-террористических войск осуществить ряд масштабных терактов на временно оккупированных территориях Украины в День Независимости 24 августа.
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