В зоне АТО за сутки погиб 1 украинский военный, 4 получили ранения
13:23, 23 августа 2015Война
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«Вследствие боевых действий за минувшие сутки мы потеряли одного бойца, четверо получили ранения», - сказал Лысенко
Боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще четверо получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Вследствие боевых действий за минувшие сутки мы потеряли одного бойца, четверо получили ранения», - сказал он.
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