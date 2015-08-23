В зоне АТО за сутки погиб 1 украинский военный, 4 получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще четверо получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вследствие боевых действий за минувшие сутки мы потеряли одного бойца, четверо получили ранения», - сказал он.