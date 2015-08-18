Боевики из стрелкового оружия и гранатометов провоцировали силы АТО на Донецком направлении

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

«В основном, с провокационной целью, враг использовал стрелковое вооружение и гранатометы на Донецком направлении. В то же время, по позициям наших войск в поселке Марьинка, боевики применяли 120-миллиметровые минометы. А около 2:00 дня, по этому же поселку, наемники вели огонь противотанковыми ракетами, - отмечается в сообщении.

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В пресс-центре подчеркивают также, что «на Луганщине, почти в первый ночи, из минометов, зенитной установки и гранатометов били по украинским подразделениях в Станице Луганской.

А в районе Мариуполя, около 13 часов, оккупанты применили 120-миллиметровые минометы и гранатометы по поселку Широкино. Кроме того, в половине 4 дня по населенному пункту Богдановка била 122-миллиметровая артиллерия».