Из-за усиления обстрелов в зоне АТО будут закрываться транспортные коридоры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

"В связи с увеличением количества обстрелов со стороны российско-террористических группировок, с целью защиты жизни граждан, транспортный коридор через линию разграничения в районе населенных пунктов Майорское и Зайцево, будет временно закрыт", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что в случае расширения сектора обстрелов, аналогичные меры будут применяться и к другим транспортным коридорам.