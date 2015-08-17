Из-за усиления обстрелов в зоне АТО будут закрываться транспортные коридоры
20:19, 17 августа 2015Война
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Вследствие усиления боевиками обстрелов в зоне проведения Антитеррористической операции через линию разграничения будут закрываться транспортные коридоры.
Коридоры закроют в районе населенных пунктов Майорское и Зайцевое / dpsu.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.
"В связи с увеличением количества обстрелов со стороны российско-террористических группировок, с целью защиты жизни граждан, транспортный коридор через линию разграничения в районе населенных пунктов Майорское и Зайцево, будет временно закрыт", - говорится в сообщении.
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В то же время отмечается, что в случае расширения сектора обстрелов, аналогичные меры будут применяться и к другим транспортным коридорам.
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