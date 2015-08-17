В СБУ анонсировали очередную попытку обмена пленными в формате "13 на 13"
19:18, 17 августа 2015Война
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В Службе безопасности Украины прогнозируют, что в ближайшие дни произойдет обмен пленными, который сорвался в минувшую субботу.
REUTERS
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает 112.ua.
"Мы предполагаем возможность того, что в ближайшие дни произойдет освобождение и уже идет, фактически, процесс выверения списка, скажем так", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, боевики в последний момент сорвали обмен пленными, подготовка к которому длилась три месяца.
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