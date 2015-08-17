Главари боевиков грозятся перейти к активному наступлению под Мариуполем и Донецком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, вчерашние сутки отличились продолжением эскалации конфликта на востоке Украины. Противник продолжает активно использовать тяжелое вооружение на Донецком и Мариупольском направлениях, в том числе ствольную и реактивную артиллерию.

Вчера поздно вечером оккупанты осуществили артобстрел пригорода Мариуполя – Сартаны, в результате чего погибли 2 и ранены 6 мирных жителей, в том числе – 10-летняя девочка. Разрушено 4 дома.

"На этом фоне главари бандформирований грозятся перейти к активным наступательным действиям. Силы АТО находятся в высокой боевой готовности и своевременно отражают любые попытки врага изменить линию фронта в свою пользу", - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что на Луганском направлении продолжаются обстрелы и мелкие провокации врага вблизи Станицы Луганской. Боевики активизируются в темное время суток, ведя огонь в сторону райцентра с противоположной стороны Северского Донца. В частности, вчера вновь были зафиксированы вражеский минометный обстрел, который велся из Малой Вергунки (Октябрьский район Луганска).

Такая же ситуация в Счастье, однако на этом участке фронта боевики прибегают к провокациям днем. Тяжелое вооружение (танки, ствольная, реактивная артиллерия) НВФ не применяют.

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Кроме того, на запад от Счастья зафиксирована вражеская активность возле с. Трехизбенка и Нижнее. Противник придерживается тактики ведения минометных обстрелов с южного направления вдоль дорог местного значения. Особенно интенсивная перестрелка между боевиками и силами АТО состоялась между 18 и 19 часами на юг от Трехизбенки: враг применил минометы и гранатометы.

Вместе с тем на линии столкновения Новотошковское – Золотое – Попасная – Троицкое вчера было тихо.

На Донецком направлении в районе Светлодарской дуги ситуация остается достаточно спокойной – в течение дня было зафиксировано лишь три эпизода нарушения режима тишины со стороны противника. Тяжелое вооружение не применялось.

В то же время в районе Горловки перестрелки между врагом и украинскими военными продолжаются по всей линии размежевания вокруг оккупированного города – от Светлодарского водохранилища до с. Новгородское. Наиболее сложная обстановка – севернее города (в Майорске и Зайцево), где враг обстреливает украинские передовые позиции из крупнокалиберных минометов, артиллерии и танков. НВФ держат тяжелое вооружение в жилых кварталах и на терриконах по всей Горловке. В светлое время суток на этих рубежах обороны почти спокойно.

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По словам Лысенко, на участке фронта от Горловки до Ясиноватой эпицентром боевых действий вчера были села Верхнеторецкое и Троицкое, где наших военных в течение дня 10 раз обстреляли из тяжелого вооружения, в том числе 2 – из установки «Град». Техника оккупантов дислоцируется в районе с. Михайловка и с. Пантелеймоновка – менее чем в 8 км от линии соприкосновения. Также под вражеским обстрелом оказались украинские тыловые позиции и населенные пункты – артиллерийский огонь велся из Ясиноватой.

Возле Донецка обстановка существенных изменений не претерпела. Относительно спокойно здесь только с 8.00 до 18.00. В темное время суток противник все время использует тяжелое вооружение.

Лысенко подчеркнул, что на линию фронта Авдеевка – Опытное – Пески – Красногоровка – Марьинка приходится более 50% всех случаев нарушения перемирия со стороны оккупантов.

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Также возобновились боевые действия на выезде из Донецка в сторону Мариуполя. Развернув тяжелую технику в районе Еленовки, враг трижды обстрелял позиции украинских силовиков в Тарамчуке и Березовом: 1 раз – из артиллерии и дважды – из «Градов».

На Мариупольском направлении основное противостояние происходит по линии соприкосновения Богдановка – Старогнатовка – Гранитное. Боевики применяют 120-мм минометы и гаубицы, обстреливая силы АТО с расстояния до 10 км как днем, так и ночью. Еще 2 вражеских обстрела было зафиксировано вчера около Талаковки и Сартаны. На других участках фронта вчера было тихо.

Кроме того, вчера в зоне АТО было зафиксировано 4 полета вражеских беспилотников. Также пограничники обнаружили 1 БПЛА и 2 вертолета страны-агрессора на границе Крыма и Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, боевики на протяжении минувших суток, 16 августа, 148 раз обстреляли позиции украинских войск, погибли двое военных, семеро получили ранения.