Украинские военные будут отвечать на обстрелы боевиками населенных пунктов - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

"Сегодняшний ночной обстрел (боевиками) состоялся с расстояния более 12 километров. Это, по предварительным данным, работали гаубицы врага. Их дальность стрельбы - 15-16 километров в зависимости от заряда. Этот случай уже квалифицирован как теракт, возбуждено уголовное дело. Соответственно, сделана корректировка нашим артиллеристам, чтобы обезопасить мирных граждан... Понятно, что в следующий раз противник получит сразу ответ", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа боевики террористической организации «ДНР» начали массированный обстрел из тяжелой артиллерии пригороды Мариуполя. Под обстрел боевиков попали поселки Сартана и Лебединское.

В результате артиллерийского обстрела двое людей – мужчина и молодая женщина погибли, также получили ранения еще шестеро мирных жителей, среди которых 10-летний ребенок. Также повреждено 45 строений.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.