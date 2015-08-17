В результате обстрела боевики оставили оккупированную Луганщину без воды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, террористы оставили без воды большинство городов на оккупированной территории: Первомайск, Красный Луч, Стаханов, Антрацит, Алчевск, Брянка и другие.

По словам руководителя Луганской областной ВЦА Георгия Туки, в области третий день удерживается сильная жара.

«Террористы, перебив себе воду, обрекают население на оккупированной территории на эпидемию. Пренебрегая договоренностями, они продолжают мучить населения. Сейчас на место обстрела выехали ремонтники, которые пытаются устранить повреждения. Нам не нужна эпидемия ни на территории «ЛНР», ни на подконтрольной украинскому правительству территории», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, также вчера боевики повредили газопровод в Станице Луганской, кроме того, в некоторых районах Луганщины перебиты линии электропередачи.