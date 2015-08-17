В центр Донецка движутся танки (фото)
12:11, 17 августа 2015Война
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В Донецке в Кировском районе около 11:00 проехали три танка Т-72.
Танки Т-72 / Радио Свобода
Все бронемашины двигались в направлении центра города, передает "Радио Свобода".
Как известно, ранее боевики обвинили силы АТО в ведении обстрелов Донецка и его окрестностей. Украинские военные, однако, сообщили о 148 случаях нарушения режима прекращения огня боевиками накануне, 16 августа.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа боевики под Мариуполем обстреляли из САУ поселки Лебединское и Сартану. Сообщается о двух погибших и шестерых раненых.
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