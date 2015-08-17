В центр Донецка движутся танки (фото)

Все бронемашины двигались в направлении центра города, передает "Радио Свобода".

Как известно, ранее боевики обвинили силы АТО в ведении обстрелов Донецка и его окрестностей. Украинские военные, однако, сообщили о 148 случаях нарушения режима прекращения огня боевиками накануне, 16 августа.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа боевики под Мариуполем обстреляли из САУ поселки Лебединское и Сартану. Сообщается о двух погибших и шестерых раненых.