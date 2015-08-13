Боевики - жителям Донбасса: Дайте "укроповские" координаты, тогда не будем вслепую стрелять

Боевики признались, что стреляют по населенным пунктам вслепую.

Один из них сообщил об этом в паблике одной из социальных сетей в ответ на требование пользователей прекратить стрелять по селу Гранитное на юге Донецкой области, подконтрольном так называемой "ДНР", пишет Сегодня.

"Сегодня утром стреляли жестко, разбита "Камчатка", попало на улицу Маяковского. Перестаньте стрелять по селу!" – написал один из пользователей.

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"Дайте укроповские координаты, тогда не будем вслепую стрелять. Даже за деньги не помогаете", – прокомментировал один из боевиков.

Жители Донецкой области говорят, что стрельба наугад для так называемой "ДНР" – обычное дело.

"Говорят, что они не стреляют по своим, и не обстреливают города, подконтрольные им. Чушь, стреляют! Потому что "своих" уже нет, выехали, а остальных не жалко, – поделился с изданием дончанин Алексей Петрашевский. – Да они сами уже об этом рассказывают, мол, выстрелили, к примеру, в сторону Авдеевки – а потом развернули оружие и начинают в сторону центра Донецка стрелять, имитируют "ответку ВСУ". Да можно понять, когда между выстрелом и разрывом снаряда проходит 1-2 секунды – значит, упало неподалеку от места выстрела, а это все – в черте Донецка".