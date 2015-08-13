В Луганской области на мине подорвался боец батальона "Киев-2"
В поселке Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате подрыва на противопехотной мине ранен боец батальона патрульной службы милиции особого назначения «Киев-2».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Согласно сообщению, сегодня, 13 августа, в Луганской области боевики обстреляли село Болотенное Станично-Луганского района из 122-мм артиллерии.
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Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. В самой Станице зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия, на окраине был перебит газопровод, но к утру его удалось отремонтировать.
«Боевики с утра снова задействовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Пренебрегая международным правом и обычной человечностью, они просто бьют по мирному населению», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
В других традиционно «горячих точках»: Счастье, Троицком, Попасной, Новотошковском, исключая локальные перестрелки, ночь прошла тихо.