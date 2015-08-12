Силы АТО понесли потери в секторе "М" из-за обстрела боевиков – пресс-офицер

Об этом заявил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, сообщает 112.ua.

"Ночь прошла очень неспокойно, так же как неспокойно прошли вчерашние сутки. За прошедшие сутки имеем 15 обстрелов в секторе "М". 99% этих обстрелов были с использованием тяжелой артиллерии запрещенных минскими соглашениями калибров. Враг бил по нашим позициям 4 раза из"Градов", 8 раз из гаубиц 122 и 152 мм. Дважды использовал миномет калибра 120 мм и один раз стрелковое оружие", - сказал он.

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По словам Чепурного, география обстрелов достаточно разветвленная: Старогнатовка, Чермалык, Богдановка, Викторовка и Новогригорьевка.

"Те населенные пункты, под которыми находятся наши бойцы, были подвергнуты обстрелам. К сожалению, эти обстрелы не прошли для нас без потерь. У нас есть потери", - заявил Чепурной, при этом не уточнил количество потерь.