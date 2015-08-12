Боевики перебросили под Старогнатовку и Новоласпу артиллерию – Тымчук

Об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"2 огневых подразделения 152-мм артиллерии (по нашим предварительным данным, одно из них - ГСАБтр из состава отдельной артбригады "Кальмиус" и батарея 152-мм орудий "Мста-Б" 1-й ОМСБр "армии ДНР"). 122-мм артиллерия 5-й ОМСБр "армии ДНР" со стороны Тельманово (батарея орудий Д-30) пока только занимает позиции, частично - их дооборудует", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным группы, зафиксировано выдвижение со стороны Старобешево дивизиона РСЗО БМ-21 "Град" - 6 установок.

Как сообщал УНИАН, 10 августа, в результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.