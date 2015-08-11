Местные жители жалуются на кражу автомобилей из гаражей возле донецкого аэропорта

Об этом сообщает штаб "Обороны Мариуполя" в Facebook.

В штабе добавляют, что для взлома гаражных ворот боевики приглашают специалистов-сварщиков, которым предлагают ежедневную оплату в размере 1 тыс. российских рублей или 500 гривен.

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По информации людей, многие владельцы автомобилей не смогли вывезти свои транспортные средства, и теперь они "стали добычей пророссийских наемников". Среди добычи грабителей были замечены как дорогие внедорожники, так и старенькие "Жигули".

В настоящее время в г.Донецке представители незаконных военизированных формирований «ДНР» с целью собственного обогащен... Posted by Оборона Мариуполя on 11 серпня 2015 р.

"Для недопущения хозяев к своим гаражам террористы умышленно каждый деньобстреливают территорию, прилегающую к кооперативам из минометов и гранатометов", - отмечают в "Обороне Мариуполя".