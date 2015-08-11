Боевики обстреливают силы АТО из жилых кварталов под Донецком - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

«На Донецком направлении возле Светлодарска вчера было достаточно спокойно: противник изредка использовал лишь стрелковое оружие в районе линии соприкосновения от Россадок до Луганского», - отметил он.

По словам Мотузяника, под Горловкой также обстановка стабилизировалась: боевики проявляли активность лишь в Майорске и Новгородском, обстреливая украинских бойцов из близлежащих районов Горловки.

«На участке фронта от Горловки до Ясиноватой враг вел огонь по украинским опорным пунктам в Верхнеторецком и Каменке. Противник сосредоточил тяжелое вооружение в жилых кварталах Пантелеймоновки и Ясиноватой, и активно его применяет, преимущественно в темное время суток», - отметил Мотузяник.

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Также на западных окраинах Донецкаобстановка неизменная и сложная. Эпицентр противостояния – поселок Пески. Кроме того, поздно вечером под вражеский артобстрел попали жилые кварталы Красногоровки. Использование тяжелого вооружения (танков и артиллерии) со стороны боевиков носит систематический характер, констатировал Мотузяник.