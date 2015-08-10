За время АТО в Гранитном погибли 10 мирных жителей, а население поселка уменьшилось вдвое

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкого областного управления МВД Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день в поселке разрушено 20 жилых домов, 15 повреждены частично. За время войны, от снарядов боевиков, в поселке убиты 10 мирных жителей, 35 ранены, из них 3 детей", - говорится в сообщении.

По информации Аброськина, до начала боевых действий в поселке проживало почти 4 тыс. человек, сейчас население уменьшилось вдвое. В Гранитном постоянно находится около 300 детей.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа с 06.30 до 06.45 наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрелы южной окраины населенного пункта Гранитное. Установлено, что обстрел был проведен с самоходной артиллерийской установки 122 мм из района населенного пункта Тельманово. В результате обстрелов был частично разрушен частный дом местного жителя, еще один дом получил повреждения. 9 июля боевики обстреляли Гранитное из "Градов".