Боевики в Широкино убили морского пехотинца

20:55, 09 августа 2015
Война
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В результате работы диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая в воскресенье, 9 августа, побывала на левом фланге позиций ВСУ в Широкино, один морской пехотинец взят в плен, еще один погиб и еще один ранен.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко.

По его словам, взятый в плен пехотинец пока официально значится как пропавший без вести.

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Информацию о гибели и ранению украинских военных в Широкино подтверждает советник президента Юрий Бирюков. Однако, по его словам, до сих пор нет четкого объяснения обстоятельств инцидента.

"Пока что они числятся в "небоевых", - отметил Бирюков.

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