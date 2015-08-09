Боевики в Широкино убили морского пехотинца
20:55, 09 августа 2015Война
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В результате работы диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая в воскресенье, 9 августа, побывала на левом фланге позиций ВСУ в Широкино, один морской пехотинец взят в плен, еще один погиб и еще один ранен.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко.
По его словам, взятый в плен пехотинец пока официально значится как пропавший без вести.
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Информацию о гибели и ранению украинских военных в Широкино подтверждает советник президента Юрий Бирюков. Однако, по его словам, до сих пор нет четкого объяснения обстоятельств инцидента.
"Пока что они числятся в "небоевых", - отметил Бирюков.
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