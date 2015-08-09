Боевики в Широкино убили морского пехотинца

Об этом на своей странице в Facebook начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко.

По его словам, взятый в плен пехотинец пока официально значится как пропавший без вести.

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Информацию о гибели и ранению украинских военных в Широкино подтверждает советник президента Юрий Бирюков. Однако, по его словам, до сих пор нет четкого объяснения обстоятельств инцидента.

"Пока что они числятся в "небоевых", - отметил Бирюков.