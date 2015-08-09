Под Мариуполем позиции сил АТО подверглись пяти обстрелам, возобновилась воздушная разведка

Об этом сообщил «0629» пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной.

По его словам, после обстрелов Гранитного и Богдановки, формирования боевиков открыли огонь по Николаевке: «8 августа, после обстрела Гранитного и Богдановки, с 16:25 по16:55 по позициям сил АТО в районе Николаевки был открыт огонь из стрелкового оружия. При обстреле использовались все виды стрелкового оружия, включая ГС-17. Пострадавших нет».

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Около 22:00 над Широкино был зафиксирован пролет БПЛА воздушной разведки группировки "ДНР".

Ночь в секторе прошла спокойно. На 9:00 боестолкновений не фиксировалось.