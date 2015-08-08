За день боевики более 60 раз нарушили режим прекращения огня – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Как и в предыдущие дни, самым горячим на карте зоны АТО остается Донецкий направление. Здесь, основная огневая активность противника зафиксирована с полуночи и до 9 утра. В полпервого ночи боевики дважды вели огонь из 120-миллиметровых минометов по позициям антитеррористических сил в Авдеевке. А около часа ночи из артиллерии калибра 152 миллиметра оккупанты ударили по мирным кварталам этого населенного пункта.

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В 5 утра преступники дважды из танков били по Марьинке и один раз по поселку Новомихайловка. Уже в течение дня враг из стрелкового оружия обстреливал Опытное. А в 15.30 боевики снова вели огонь по опорном пункте ВСУ в Авдеевке, отмечается в сообщении.

Активизация противника зафиксирована и на Артемовском направлении. Ночью боевики трижды со 120-миллиметровых минометов били по поселку Попасная. А почти с 4 ночи по артиллерии калибра 152 миллиметра обстреливали поселок Отрадовка.

На Луганщине под утро незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям в Орехово. А в районе Мариуполя около 6 часов враг бил из 122-миллиметровой артиллерии по мирным зданиях поселка Гранитное.