Задержанный на Донетчине российский майор рассказал, как военные РФ попадают в зону АТО

Об этом рассказал задержанный сотрудниками СБУ майор российской армии Владимир Старков, пишет "Громадське" со ссылкой на Юрия Тандита.

"Это так называемое 12-е командование находится в Новочеркасске Ростовской области. Туда он попал на собрание. В Новочеркасске российским военным объявили на этих собраниях, куда они едут. Это не была командировка. Это был приказ: "Вы направляетесь на территорию Донецкой области защищать Донбасс", - рассказал Тандит со ссылкой на Старкова.

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По словам российского майора, во время переезда он получил несколько приказов: изменить фамилию и оставить свои военные документы на территории РФ.

"Он придумал себе фамилию – Овсянников. Это девичья фамилия его жены. Должен сказать, что ни Овсянникову, ни Старкову никогда документы на территории Украины не выдавались. Что лишь подтверждает, что он не является жителем Украины. Итак, когда он приехал к воинской части, ему выдали удостоверение. Однако он привез с собой паспорт, который спрятал в сейфе отеля "Шахтер Плаза" в Донецке. Он нам даже потом давал код. Но, кроме того, он взял с собой карточку "Сбербанка России". На эту карточку он получал денежное довольствие, зарплату", - отметил Тандит.

Российский военный сообщил, что за участие в войне на Донбассе солдатам РФ выдается тройной оклад.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В транспортном средстве, который заехал с оккупированной территории, были двое лиц в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.