Из шахт обстрелянного боевиками Дзержинска спасли всех горняков

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на главу Независимого профсоюза горняков Михаилa Волынца.

По его словам, наиболее угрожающая ситуация была на шахте Северной, где 62 человека остались на горизонте, и еще шестеро зависли в клети.

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"Сейчас все шахтеры выведены на поверхность, подали напряжение на все шахты, включили вентиляторы, ведется разгазирование выработок", - сообщил Волынец.

Как сообщал УНИАН, в Дзержинске из-за обстрела боевиков были обесточены три шахты, под землей оказались 216 шахтеров.



