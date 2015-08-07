Военные восстанавливают электроснабжение Марьинки и прокладывают водогон

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Отмечается, что, несмотря на попытки врага разрушить инфраструктуру Донбасса, офицеры военно-гражданского сотрудничества ВСУ ежедневно проводят работы по устранению последствий вооруженного конфликта.

Читайте такжеЖителям Марьинки доставили 8 тонн гуманитарной помощи

«Недавно налажена работа по восстановлению электроснабжения в городе Марьинка и отремонтировано более 10 километров линий электросетей. Благодаря военным, уже подходят к завершению работы по прокладке 600 метров водопровода в новые районы этого населенного пункта», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что офицеры гражданско-военного сотрудничества совместно с представителями Красного Креста организовали доставку стройматериалов (2 тысячи листов шифера, 45 кубических метров леса) в поселок Луганское Донецкой области. Благодаря этой поддержке, уже в скором времени будут восстановлены местная больница, школа и детский сад, которые были повреждены в результате обстрелов боевиков.