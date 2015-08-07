Военные восстанавливают электроснабжение Марьинки и прокладывают водогон
Украинские военнослужащие восстанавливают электроснабжение Марьинки и завершают прокладку водопровода в новые районы этого населенного пункта.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
Отмечается, что, несмотря на попытки врага разрушить инфраструктуру Донбасса, офицеры военно-гражданского сотрудничества ВСУ ежедневно проводят работы по устранению последствий вооруженного конфликта.
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«Недавно налажена работа по восстановлению электроснабжения в городе Марьинка и отремонтировано более 10 километров линий электросетей. Благодаря военным, уже подходят к завершению работы по прокладке 600 метров водопровода в новые районы этого населенного пункта», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что офицеры гражданско-военного сотрудничества совместно с представителями Красного Креста организовали доставку стройматериалов (2 тысячи листов шифера, 45 кубических метров леса) в поселок Луганское Донецкой области. Благодаря этой поддержке, уже в скором времени будут восстановлены местная больница, школа и детский сад, которые были повреждены в результате обстрелов боевиков.