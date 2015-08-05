Жителям Марьинки доставили 8 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Марьинский городской совет обратился к председателю Донецкой ОГА Павла Жебривского с просьбой оказать помощь жителям г.Марьинки, и благодаря быстрому решению этого вопроса сегодня было доставлено 8 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

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Таким образом, переселенцы, жители города, пострадавшие от боевых действий, получили самые необходимые вещи – подушки, теплые одеяла, комплекты белья, наборы бытовой химии, продукты питания. Особое внимание уделено детям - доставлены продукты детского питания, средства гигиены, лекарства, и тому подобное.