Жителям Марьинки доставили 8 тонн гуманитарной помощи
08:14, 05 августа 2015Война
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Представители Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы вместе с военными доставили гуманитарную помощь в Марьинку, которая постоянно страдает от обстрелов боевиков.
В Марьинку привезли гумдопомощь / twitter.com/UKRinVAT
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
"Марьинский городской совет обратился к председателю Донецкой ОГА Павла Жебривского с просьбой оказать помощь жителям г.Марьинки, и благодаря быстрому решению этого вопроса сегодня было доставлено 8 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
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Таким образом, переселенцы, жители города, пострадавшие от боевых действий, получили самые необходимые вещи – подушки, теплые одеяла, комплекты белья, наборы бытовой химии, продукты питания. Особое внимание уделено детям - доставлены продукты детского питания, средства гигиены, лекарства, и тому подобное.
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