В Ростовской области создана спецчасть для отбора офицеров на службу на Донбассе - СБУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

"Через эту часть, как через фильтр, проходят все действующие офицеры, которые едут воевать на временно оккупированные территории. По информации от Владимира Старкова, когда он был на этом совещании, трое офицеров, настоящих офицеров с большой буквы, отказались ехать сюда и выполнять приказы, потому что приказы фактически братоубийственные. Он говорит, что эти ребята исчезли. Он не знает судьбу этих ребят", - сообщил Тандит.

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Как сообщал УНИАН ранее, советник председателя Службы Безопасности Украины Юрий Тандит утверждает, что лица, приближенные к президенту России Владимиру Путину, предлагали обменять украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко на "путь из Ростова в Крым".