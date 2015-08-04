Боевики дважды пытались штурмовать блок-пост "Марьинка"

В Госпогранслужбе отметили, что в течение суток незаконные вооруженные формирования значительно увеличили количество обстрелов мест совместного несения службы пограничных подразделений и ВСУ, в том числе группы боевиков дважды пытались штурмовать украинский блокпост.

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«Вчера российские наемники существенно активизировали огонь по блокпосту «Марьинка». Сначала боевики по направлению н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории, обстреливали из минометов блокпост. Осуществив минометный огонь, группа боевиков, применяя стрелковое оружие, попыталась приблизиться к месту несения службы украинских военных и вышла на расстояние до 50 метров», - сообщили в пресс-службе и подчеркнули: «В ответ украинскими защитниками был открыт огонь на поражение, что заставило врага отступить».

Во время отражения атаки также применялись и гранаты. Через некоторое время враг снова попытался штурмовать блокпост. 20 нападающих из лесополосы, которая находится недалеко, пытались приблизиться к позициям военнослужащих. Защитники блокпоста из стрелкового оружия и гранатометов открыли по нападавшим огонь и заставили их отступить.

По данным пресс-службы, в целом в течение вчерашнего дня террористы еще три раза обстреливали данный блокпост, а начиная с 22.00 периодически начали вести огонь из минометов.

Кроме того, в течение суток террористы из минометов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по блокпостам «Золотое» и «Майорск». Еще дважды они пытались поразить пограничные наряды, которые несли службу недалеко от линии разграничения. Во время огневых противостояний никто из украинских военнослужащих не пострадал.