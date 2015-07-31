Кадыров заявил, что все чеченские "хулиганы"-наемники покинули Донбасс

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Добровольцы были там, сейчас нет. Когда перемирие было, всех наших добровольцев пригласили домой: давайте, сидите дома… Сейчас там вообще не должно быть ни одного человека. Которые были у нас там хулиганы, мы их привели домой", - сказал Кадыров.

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Напомним, ранее неоднократно сообщалось о чеченцах, воюющих на Донбассе на стороне террористов. Сами чеченцы утверждали, что приехали на войну добровольно, две трети из них - "из спецназа" и имеют ранения и "государственные награды".