Кадыров заявил, что все чеченские "хулиганы"-наемники покинули Донбасс
11:45, 31 июля 2015Война
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы воевали на Донбассе на стороне боевиков, но сейчас все они возвратились в Чечню.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
"Добровольцы были там, сейчас нет. Когда перемирие было, всех наших добровольцев пригласили домой: давайте, сидите дома… Сейчас там вообще не должно быть ни одного человека. Которые были у нас там хулиганы, мы их привели домой", - сказал Кадыров.
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Напомним, ранее неоднократно сообщалось о чеченцах, воюющих на Донбассе на стороне террористов. Сами чеченцы утверждали, что приехали на войну добровольно, две трети из них - "из спецназа" и имеют ранения и "государственные награды".
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