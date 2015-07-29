Количество погибших в боевых действиях на востоке приближается к 7 тысячам - ООН

Об этом в комментарии УНИАН в среду сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сесиль Пуйи.

"С середины апреля 2014 года по 27 июля 2015 года погибли по крайней мере 6832 лица (гражданские и военные) и по меньшей мере 17087 человек были ранены в зоне конфликта на востоке Украины", - сказала она, сославшись на оценку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Эти данные включают потери силовиков по данным украинских властей, 298 жертв катастрофы MH17, погибших гражданских на подконтрольной территории Украине по данным местных органов власти, погибших гражданских и членов вооруженных формирований на неподконтрольных территориях по данным местных медиков.

Читайте такжеС начала АТО на Донбассе погибли около 2,3 тысячи украинских военныхВ УВКПЧ отметили территориальную и временную неполноту данных.

"В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и ВОЗ считают, что реальное число погибших выше", - сообщила Пуйи.

Также она подчеркнула, что рост числа погибших в сравнении с предыдущим отчетом не обязательно означает, что они погибли в период между двумя отчетами. Он может быть вызван получением новых данных относительно смертей, которые произошли ранее, но были зафиксированы только сейчас.

Ранее, 1 июня, в ООН сообщили о 6417 зафиксированных жертвах конфликта на востоке Украины.