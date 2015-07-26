На блокпосту в зоне АТО боец Нацгвардии наложил на себя руки
15:04, 26 июля 2015Война
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30-летний военнослужащий Национальной гвардии 25 июля наложил на себя руки на блокпосту на Донбассе.
Нацгвардеец якобы сам покинул расположение части / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, «вчера на одном из блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции покончил с собой мобилизованный военнослужащий Национальной гвардии 1984 года рождения».
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В пресс-службе подчеркнули, что накануне боец самовольно оставил расположение части и злоупотреблял спиртными напитками, после чего вечером воспользовался огнестрельным оружием и наложил на себя руки.
Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.
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