На блокпосту в зоне АТО боец Нацгвардии наложил на себя руки

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, «вчера на одном из блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции покончил с собой мобилизованный военнослужащий Национальной гвардии 1984 года рождения».

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В пресс-службе подчеркнули, что накануне боец самовольно оставил расположение части и злоупотреблял спиртными напитками, после чего вечером воспользовался огнестрельным оружием и наложил на себя руки.

Принимаются меры по выяснению всех обстоятельств происшествия.