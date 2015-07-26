За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет, ранены трое
13:19, 26 июля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены трое украинских военных, погибших нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, однако трое наших бойцов получили ранения», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, в течение суток 25 июля зафиксировано 75 обстрелов позиций украинских силовиков со стороны российско-террористических войск.
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