За сутки на Донбассе потерь нет, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки на Донбассе погибших нет, ранен один военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО потерь среди украинских военнослужащих нет. Ранен один военнослужащий.