Лысенко: оборону Мариуполя усилят подразделения морской пехоты
14:58, 22 июля 2015Война
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Несмотря на некоторое затишье в Приазовье, для усиления обороны Мариуполя будет отправлены подразделения украинской морской пехоты.
Оборону Мариуполя усилят подразделения морской пехоты / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко.
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Он отметил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник провел кратковременный обстрел украинских позиций между Комсомольским и Волновахой из танка.
Кроме этого, боевики несколько раз совершили стрельбу в Широкино. "Эти провокации носили эпизодический характер и осуществлялись с целью негативного психологического воздействия на военнослужащих сил АТО. Несмотря на некоторое затишье в Приазовье, для усиления обороны Мариуполя будут отправлены подразделения украинской морской пехоты", - подчеркнул он.
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