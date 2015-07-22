Лысенко: оборону Мариуполя усилят подразделения морской пехоты

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко.

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Он отметил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник провел кратковременный обстрел украинских позиций между Комсомольским и Волновахой из танка.

Кроме этого, боевики несколько раз совершили стрельбу в Широкино. "Эти провокации носили эпизодический характер и осуществлялись с целью негативного психологического воздействия на военнослужащих сил АТО. Несмотря на некоторое затишье в Приазовье, для усиления обороны Мариуполя будут отправлены подразделения украинской морской пехоты", - подчеркнул он.