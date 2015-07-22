За прошедшие сутки на Донетчине погиб один мирный житель, ранены девять - ОГА

12:55, 22 июля 2015
Война
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За минувшие сутки в Донецкой области, в зоне проведения АТО, погиб один человек и пострадали 9, из которых семь военных.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

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«По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции пострадали 9 человек, из них 7 военнослужащих и 2 гражданских. Также погибла одна гражданская женщина в с. Опытное», - сообщили в пресс-службе.

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