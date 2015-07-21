Оборону Мариуполя усилит морская пехота - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Морская пехота Украины значительно усилит оборону Мариуполя - это наш ответ на ту панику, которую пытается усилить страна-агрессор, которая готовит удар с моря", - сообщил он.

Порошенко добавил, что в Мариуполь выдвигаются три батальона и дивизион морской пехоты ВМС Украины, оснащенные техникой.

Читайте такжеПорошенко заявил, что Украина должна создать военно-морские силы

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко в Николаевской области ознакомился с ходом тактических учений Военно-морских сил (ВМС).