Оборону Мариуполя усилит морская пехота - Порошенко
15:52, 21 июля 2015Война
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После тактических учений в Мариуполь выдвигаются три батальона и дивизион морской пехоты ВМС Украины, оснащенные техникой.
Оборону Мариуполя усилят батальоны морской пехоты ВМС Украины / Алексей Горшков/УП
Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.
"Морская пехота Украины значительно усилит оборону Мариуполя - это наш ответ на ту панику, которую пытается усилить страна-агрессор, которая готовит удар с моря", - сообщил он.
Порошенко добавил, что в Мариуполь выдвигаются три батальона и дивизион морской пехоты ВМС Украины, оснащенные техникой.
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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко в Николаевской области ознакомился с ходом тактических учений Военно-морских сил (ВМС).
Морська піхота України значно посилить оборону Маріуполя - це наша відповідь на ту паніку, яку намагається посилити краї...Posted by Петро Порошенко on 21 липня 2015 р.
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