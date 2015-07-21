Оборону Мариуполя усилит морская пехота - Порошенко

15:52, 21 июля 2015
Война
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После тактических учений в Мариуполь выдвигаются три батальона и дивизион морской пехоты ВМС Украины, оснащенные техникой.

Оборону Мариуполя усилят батальоны морской пехоты ВМС Украины / Алексей Горшков/УП

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Морская пехота Украины значительно усилит оборону Мариуполя - это наш ответ на ту панику, которую пытается усилить страна-агрессор, которая готовит удар с моря", - сообщил он.

Порошенко добавил, что в Мариуполь выдвигаются три батальона и дивизион морской пехоты ВМС Украины, оснащенные техникой.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко в Николаевской области ознакомился с ходом тактических учений Военно-морских сил (ВМС).

Морська піхота України значно посилить оборону Маріуполя - це наша відповідь на ту паніку, яку намагається посилити краї...

Posted by Петро Порошенко on 21 липня 2015 р.
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