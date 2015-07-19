В СЦКК рассказали, как удалось остановить вчерашний обстрел боевиками Авдеевки

Об этом сегодня на брифинге в Краматорске заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Андрей Таран, сообщает издание "ОстроВ".

«После того, как 22 снаряда 122-мм орудий были выпущены в сторону Авдеевки по коксохимзаводу, я обратился к генералу Романчуку (руководитель российской стороны СЦКК) с требованиями сделать все, чтобы прекратить варварский обстрел Авдеевки. К сожалению, это не имело результата. Обстрелы продолжались. После чего я был вынужден обратиться к руководителю донецкой группы ОБСЕ и предупредил, что в случае непрекращения обстрелов по Авдеевке с целью разрушить инфраструктуру, которая находится на украинской стороне, мы будем вынуждены принять адекватные меры и употребим всю имеющуюся артиллерию, которая на сегодня в соответствии с Минскими договоренностями отведена. Вынуждены будем ее вернуть и применить, чтобы огнем подавить попытки уничтожать как мирных жителей и военнослужащих, так и инфраструктуру», - сказал Таран.

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По его словам, только после вмешательства ОБСЕ огонь удалось остановить.

«Такие провокации идут постоянно. Информационная война не прекращается ни на мгновение», - подчеркнул Таран.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики накрыли огнем из гаубиц и минометов Авдеевку, под обстрел попал коксохимический завод.

Террористы регулярно, уже год, обстреливают Авдеевский коксохимический завод группы Метинвест.