Украина может вернуть отведенную технику под Донецк (видео)

Об этом заявил руководитель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), генерал-майор Андрей Таран, передают "Новости Донбасса".

"Мы будем вынуждены вернуть отведенную технику и и применить для того, чтобы огнем подавить попытки уничтожать как мирных жителей, так и ВСУ", - сказал он.

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Также руководитель СЦКК сообщил, что боевики отдельных районов Донецкой области ведут обстрелы как Донецка, так и освобожденных городов.