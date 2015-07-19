Украина может вернуть отведенную технику под Донецк (видео)
16:39, 19 июля 2015Война
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В случае продолжения обстрелов инфраструктуры Авдеевки ВСУ будут вынуждены употребить всю имеющуюся артиллерию в соответствии с Минскими договоренностями, чтобы отбить атаки боевиков.
REUTERS
Об этом заявил руководитель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), генерал-майор Андрей Таран, передают "Новости Донбасса".
"Мы будем вынуждены вернуть отведенную технику и и применить для того, чтобы огнем подавить попытки уничтожать как мирных жителей, так и ВСУ", - сказал он.
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Также руководитель СЦКК сообщил, что боевики отдельных районов Донецкой области ведут обстрелы как Донецка, так и освобожденных городов.
Напомним, ранее СЦКК обратился в Специальную мониторинговую миссии ОБСЕ с просьбой принять все меры для остановки дальнейшей эскалации конфликта в связи с обстрелом Донецка и окрестностей в ночь на 19 июля.
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