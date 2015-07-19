Боевики угрожают уничтожить Авдеевку – штаб

Об этом сегодня на брифинге в Краматорске заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Андрей Таран, сообщает издание «Новости Донбасса».

По его словам, СЦКК обратился в Специальную мониторинговую миссии ОБСЕ с просьбой принять все меры для остановки дальнейшей эскалации конфликта в связи с обстрелом Донецка и окрестностей в ночь на 19 июля.

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"Именно поэтому вчера прозвучало заявление с целью остановить дальнейшую эскалацию конфликта и планомерное уничтожение как населенного пункта Авдеевка, так и коксохимзавода. Более того, после этой провокации мне генерал Романчук, мой коллега с российской стороны, сказал: "Андрей Васильевич, довожу дословно то, что было сказано из Донецка - если по Донецку будет выпущен еще один снаряд, мы сотрем с земли Авдеевку вместе с ее коксохимзаводом". Что делать в такой ситуации? Именно поэтому я был вынужден обратиться к ОБСЕ с просьбой немедленно принять все меры для остановки дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Таран.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге Таран заявил, что ночной обстрел Авдеевки с 122-мм орудий удалось остановить лишь благодаря угрозе украинской стороны вернуть на позиции отведенное тяжелое вооружение и вмешательство представителей ОБСЕ.