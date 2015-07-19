Боевики накрывают огнем из гаубиц и минометов Авдеевку, под обстрел попал коксохим

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Российско-террористические войска с 20.45, полтора часа вели прицельный обстрел н.п. Водяное из 152-х и 122-мм артиллерии и танка. По предварительным данным есть погибший и раненые мирные местные жители. В 21.30 начался обстрел из 152-мм артиллерии н.п. Авдеевка, завода «Коксохим»», - говорится в сообщении пресс-центра.

В целом, с 18:00 до 00:00 незаконные вооруженные формирования более 50 раз совершили обстрелы позиций украинских военных. Из них – более 30 раз из запрещенного Минскими договоренностями оружия: 152-х и 122-мм гаубиц, 120-мм минометов.

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«Это не один раз происходило в районах н.п. Авдеевка, Опытное, Пески, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Тоненькое, Химик, Старогнатовка, Верхнеторецкое, Новоселовка. Из стрелкового оружия бандиты вели огонь вблизи н.п. Широкино, Станица Луганская, Чермалык, Счастье», - сообщают в пресс-центре АТО. И добавляют, что также в течение 18 июля зафиксированы пролеты 11-ти беспилотников боевиков.

Тем временем, 19 июля, по состоянию на 6 утра, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций сил АТО. «Нарушая договоренности о прекращении огня, террористы вели огонь из гаубиц и минометов вблизи н.п. Опытное, Авдеевка, Березовое, Яснобродовка, Первомайское», - сообщает пресс-центр.