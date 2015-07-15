Боевики подтянули на огневые позиции крупнокалиберную артиллерию

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. Как отмечают в пресс-центре, боевики дополнительно подтянули на огневые позиции крупнокалиберную артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями, и ведут артиллерийский и минометный огонь по позициям сил АТО.

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"В частности, вновь зафиксированы обстрелы кремлевскими наемниками позиций наших войск. Со 120-мм минометов это произошло в районах населенных пунктов – Авдеевка (в 00.30), Николаевка (11.32), Новгородское (17.55). Со 122-мм гаубиц – вблизи населенного пункта Старогнатовка (с 02.12 ночи в течение двух часов)", - говорится в сообщении.

Около полуночи украинские воины обнаружили и дали отпор диверсионно-разведывательной группе боевиков в районе населенного пункта Опытное.

Огонь бандформирования ведут по позициям защитников Украины в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Пески, Широкино, Марьинка, Новотошковское, Гранитное, Майорськ, Красногоровка.

"Несмотря на мощную поддержку Кремлем боевиков, войска сил АТО уверенно удерживают оборонительные рубежи", - подытожили в пресс-центре.