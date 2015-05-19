Армия приняла на вооружение автоматизированный комплекс разведки

Он разработан специалистами Государственного концерна "Укроборонпром". Как говорится в сообщении пресс-службы концерна, система предназначена для навигационного обеспечения разведки, определения координат точек (ориентиров, целей) на местности и поправок для стрельбы.

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"Среди основных задач АКР: выдача информации о дальности до объектов и углов их визирование, сохранение текущих координат в качестве маршрутных точек, расчеты при определении координат и высот групповых целей. Комплекс позволяет наблюдать за полем боя и проводить оптико-электронную разведку", - говорится в сообщении.

Новейший автоматизированный комплекс разведки необходим прежде всего для артиллерийских и разведывательных подразделений Вооруженных сил. "Он отвечает всем современным потребностям украинских военных. Сегодня происходит активное внедрение серийного производства этой техники", - отмечается в сообщении.

11 мая на базе полигона 169 учебного центра "Десна" Сухопутных войск ВСУ этот комплекс был продемонстрирован высшему руководству государства и военным.